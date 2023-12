NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der NIO

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 7,68 USD zu.

Um 22:15 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 7,68 USD nach oben. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 7,69 USD zu. Bei 7,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.536 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,16 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,42 Prozent. Bei 7,01 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent auf 19.066,55 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -10,958 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus