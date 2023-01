NIO Aktie News: NIO tendiert am Freitagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel NIO 10,80 EUR

Die NIO-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 10,83 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 10,90 EUR. Mit einem Wert von 10,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.015 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 27,88 EUR erreichte der Titel am 13.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 61,15 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,98 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.002,10 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,594 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

