NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel NIO 9,81 EUR

2,56% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO legte um 12:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,1 Prozent auf 9,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 9,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,90 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 8.153 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.06.2022 auf bis zu 23,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 14,59 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 13.002,10 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.805,30 CNY umsetzen können.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,757 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an