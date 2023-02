NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 9,87 EUR

Die NIO-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 9,81 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,90 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 9,90 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 3.137 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 58,45 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 14,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY gegenüber -0,36 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.002,10 CNY – ein Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

NIO wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,757 CNY je NIO-Aktie.

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com