NIO Aktie News: NIO am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 8,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 7,91 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,99 EUR. Zuletzt wechselten 64.682 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2022 markierte das Papier bei 23,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 65,95 Prozent Luft nach oben. Am 10.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,82 Prozent auf 16.063,50 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,073 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

