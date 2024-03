NIO Aktie News: NIO am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 5,58 EUR.

Die NIO-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:51 Uhr um 2,5 Prozent auf 5,58 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,55 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,69 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 82.976 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 161,52 Prozent. Bei 4,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,36 Prozent.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,81 CNY gegenüber -3,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.103,18 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 16.063,50 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.05.2024 terminiert.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,774 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

