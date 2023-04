NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel NIO 8,26 EUR

Um 12:01 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 8,27 EUR. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,34 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,23 EUR. Bisher wurden via Tradegate 25.250 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,78 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 7,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 12,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.03.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY gegenüber -1,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 31.05.2023 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY ausweisen wird.

