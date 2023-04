NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel NIO 8,25 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 9,22 USD zu. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 9,28 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 639.681 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 8,03 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 14,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY gegenüber -1,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.063,50 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.900,74 CNY in den Büchern standen.

Am 31.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY ausweisen wird.

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com