NIO Aktie News: NIO am Nachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 4,09 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 4,09 USD. Bei 4,07 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 783.122 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,95 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

NIO veröffentlichte am 21.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die NIO-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.06.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,157 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Aktien von BYD, NIO und Co.: Warum kaum chinesische Automarken auf deutschen Straßen fahren

NIO-Aktie fällt: Platzierung neuer Aktien abgeschlossen

China tritt in Handelskrieg ein: Warum Aktien von Alibaba, NIO & Co. besonders heftig getroffen werden