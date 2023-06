NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel NIO 8,16 EUR

3,68% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 8,03 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 8,06 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 7,90 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 65.146 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,48 EUR) erklomm das Papier am 28.06.2022. 192,59 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.06.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,51 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte NIO am 26.09.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,672 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie nachbörslich etwas leichter: Tesla-Konkurrent NIO weitet Verlust kräftig aus

Ausblick: NIO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt