NIO Aktie News: NIO schießt am Nachmittag hoch

Aktien in diesem Artikel NIO 8,16 EUR

3,68% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,8 Prozent auf 8,89 USD. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,07 USD zu. Bei 8,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 4.411.915 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 24,43 USD. 174,80 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 27,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO gewährte am 09.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,51 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.676,47 CNY – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.910,59 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 26.09.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,672 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie nachbörslich etwas leichter: Tesla-Konkurrent NIO weitet Verlust kräftig aus

Ausblick: NIO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com