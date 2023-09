NIO Aktie News: NIO am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 10,18 USD ab.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,7 Prozent auf 10,18 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 10,12 USD. Mit einem Wert von 10,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.135.778 Aktien.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 22,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 55,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,34 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 24.09.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -9,982 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

E-Autos im Fokus: Tesla-Konkurrent NIO launcht wohl im September eigenes Smartphone

NYSE-Titel NIO-Aktie beendet Handel tiefer: Tesla-Konkurrent NIO mit Umsatzschwund