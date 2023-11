NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag in Grün

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 7,27 USD.

Die NIO-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 7,27 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 7,38 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,38 USD. Bisher wurden via New York 1.198.729 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD an. 122,42 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 3,71 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 29.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -2,11 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.002,10 CNY US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -11,036 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

