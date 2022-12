NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel NIO 12,00 EUR

Die NIO-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 12,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 12,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,23 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.156 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 30,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 60,98 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 40,12 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.805,30 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,510 CNY je NIO-Aktie.

