NIO Aktie News: NIO im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 13,90 EUR. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,68 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 22.713 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.07.2021 bei 46,70 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,68 EUR. Dieser Wert wurde am 14.03.2022 erreicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,69 CNY je Aktie belaufen.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente E-Autos und forscht außerdem an Innovationen rund um die Themen autonomes Fahren und digitale Technologien. NIO ist außerdem im Bereich Batteriesysteme tätig. Zu den Marken des Elektroauto-Herstellers zählen die Reihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9.

