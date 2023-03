NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 7,95 EUR

Um 12:04 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,81 EUR ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,66 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 7,84 EUR. Zuletzt wechselten 49.626 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 23,48 EUR markierte der Titel am 27.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 66,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 7,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.03.2023. Das EPS lag bei -3,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.063,50 CNY – ein Plus von 63,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Die NIO-Bilanz für Q1 2023 wird am 31.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von NIO rechnen Experten am 21.03.2024.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,186 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

