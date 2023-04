NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel NIO 8,30 EUR

Die NIO-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:57 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,22 EUR. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 8,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 8,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,27 EUR. Bisher wurden heute 16.465 NIO-Aktien gehandelt.

Am 28.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 65,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Abschläge von 11,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.03.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.063,50 CNY gegenüber 9.900,74 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die NIO-Bilanz für Q1 2023 wird am 31.05.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

