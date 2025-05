NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Nachmittag gestärkt

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,18 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 4,18 USD zu. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 495.867 Stück.

Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,54 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

NIO veröffentlichte am 21.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,37 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.06.2025 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -8,157 CNY je Aktie ausweisen dürften.

