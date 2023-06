NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 8,52 EUR

4,35% Charts

News

Analysen

Um 12:04 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 8,46 EUR. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,50 EUR aus. Bei 8,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.302 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2022 auf bis zu 23,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 177,54 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 6,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 29,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.06.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.676,47 CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.910,59 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 26.09.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -8,606 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie nachbörslich etwas leichter: Tesla-Konkurrent NIO weitet Verlust kräftig aus

Ausblick: NIO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt