NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 4,47 USD.

Die NIO-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 4,47 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 4,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.158.125 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 71,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 47,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 03.06.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die NIO-Bilanz für Q2 2025 wird am 04.09.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,707 CNY je NIO-Aktie belaufen.

