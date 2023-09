NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 10,28 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 10,28 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,36 USD an. Bei 10,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 646.739 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 22,73 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,11 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 29.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.292,36 CNY US-Dollar umgesetzt.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.09.2024.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -9,982 CNY je Aktie ausweisen dürften.

