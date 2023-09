NIO Aktie News: NIO tendiert am Vormittag schwächer

So bewegt sich NIO

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 4,7 Prozent auf 10,08 USD ab.

Die NIO-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 10,08 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 10,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,21 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 115.249 NIO-Aktien.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 22,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 55,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 43,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.09.2024.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -9,982 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

