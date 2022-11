NIO Aktie News: NIO steigt am Montagmittag stark

Aktien in diesem Artikel NIO 11,44 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die NIO-Papiere um 12:22 Uhr 5,5 Prozent. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.934 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 23.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 69,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,60 EUR am 24.10.2022. Abschläge von 32,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Beim Umsatz wurden 13.002,10 CNY gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 23.03.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -5,629 CNY je NIO-Aktie.

