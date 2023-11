NIO Aktie News: NIO gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,78 EUR zu.

Um 11:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,78 EUR. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,90 EUR. Mit einem Wert von 6,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.473 NIO-Aktien.

Am 04.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 115,04 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,53 EUR am 01.06.2023. Mit Abgaben von 3,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NIO veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -2,11 CNY vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY im Vergleich zu 13.002,10 CNY im Vorjahresquartal.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,036 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

