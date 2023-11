NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag nordwärts

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,9 Prozent auf 7,51 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 7,51 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,59 USD aus. Bei 7,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 1.141.494 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,46 Prozent. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 29.08.2023. Das EPS lag bei -3,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8.771,70 CNY in den Büchern – ein Minus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,036 CNY je NIO-Aktie belaufen.

