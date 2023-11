NIO Aktie News: NIO am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 7,23 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 7,23 USD. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,13 USD ab. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 7,34 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 48.081 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,16 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 123,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 7,01 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 2,98 Prozent sinken.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -11,036 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

