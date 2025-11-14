NIO Aktie News: NIO am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,22 USD ab.

Die NIO-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,22 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,96 USD. Mit einem Wert von 5,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.463.985 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,88 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 51,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 02.09.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 25.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,066 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

