NIO Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von NIO

Um 12:22 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 11,61 EUR. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 11,41 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,41 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 459 Aktien.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 30,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 61,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,00 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 10.11.2022. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.002,10 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -6,510 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

