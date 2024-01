NIO Aktie News: NIO gibt am Montagmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 6,45 EUR.

Die NIO-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 6,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 6,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,54 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 83.963 Aktien.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 14,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 55,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,42 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 0,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,28 CNY gegenüber -2,11 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.066,55 CNY im Vergleich zu 13.002,10 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,800 CNY je NIO-Aktie.

