NIO Aktie News: NIO wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,50 EUR ab.

Das Papier von NIO gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 6,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 6,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 123.769 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,58 EUR erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 124,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2023 bei 6,42 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 1,31 Prozent sinken.

Am 05.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19.066,55 CNY gegenüber 13.002,10 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -10,800 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

