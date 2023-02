NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel NIO 9,45 EUR

Die NIO-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 9,39 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 9,33 EUR. Mit einem Wert von 9,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 12.701 NIO-Aktien.

Am 27.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,13 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 10.11.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.002,10 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.805,30 CNY eingefahren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -6,757 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

