NIO Aktie News: NIO am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,8 Prozent auf 9,33 EUR. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,33 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,50 EUR. Bisher wurden heute 8.245 NIO-Aktien gehandelt.

Am 27.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 60,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,60 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,43 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 10.11.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.805,30 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,757 CNY je NIO-Aktie belaufen.

