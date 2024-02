NIO Aktie News: NIO am Donnerstagvormittag mit sattem Kursplus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 5,1 Prozent auf 6,00 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 6,00 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 6,01 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,87 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 90.361 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 62,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,51 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO gewährte am 05.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,28 CNY gegenüber -2,11 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.066,55 CNY im Vergleich zu 13.002,10 CNY im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,595 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Chef Elon Musk zum überbewertetsten CEO gewählt

Konkurrenzkampf zwischen Tesla und BYD: BYD-Manager erwartet "Eliminierung" von Rivalen in zwei bis drei Jahren

NASDAQ-Titel NIO-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent NIO stellt Vorstand neu auf