NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittwochmittag ins Minus

Die NIO-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 2,5 Prozent auf 7,70 EUR nach. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 7,67 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.688 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 23,48 EUR erreichte der Titel am 27.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.03.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.063,50 CNY umgesetzt, gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 31.05.2023 gerechnet. NIO dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.03.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,186 CNY ausweisen wird.

