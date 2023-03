NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Vormittag vor

Aktien in diesem Artikel NIO 7,85 EUR

-0,70% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:16 Uhr 0,6 Prozent auf 7,94 EUR. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,95 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 7,92 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.591 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2022 markierte das Papier bei 23,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 66,18 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 5,80 Prozent wieder erreichen.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Umsatzseitig wurden 16.063,50 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte NIO die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,186 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Joint Venture von Changan, CATL & Huwaei: Das ist der neue Tesla-Konkurrent aus China

Tesla-Konkurrent NIO macht mehr Umsatz - Verluste aber ausgeweitet

CATL gewährt chinesischen Autobauern Rabatte

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com