NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 4,04 USD.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,04 USD nach. Die NIO-Aktie sank bis auf 4,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.639.370 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 300,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.04.2024 bei 4,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 0,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

NIO gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,81 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.103,18 CNY umgesetzt, gegenüber 16.063,50 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.05.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,406 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

