NIO Aktie News: Anleger setzen NIO am Nachmittag unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 5,47 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,6 Prozent auf 5,47 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 5,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,00 USD. Zuletzt wurden via New York 3.212.088 NIO-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 195,88 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 3,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CNY, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 05.03.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,44 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,49 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,37 Mrd. CNY – ein Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,26 Mrd. CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.05.2024 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,570 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

