NIO Aktie News: NIO am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 8,52 EUR

3,09% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 8,31 EUR ab. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,27 EUR nach. Bei 8,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 38.642 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 182,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 21,43 Prozent Luft nach unten.

Am 09.06.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,51 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,79 CNY in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 10.676,47 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -8,839 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie nachbörslich etwas leichter: Tesla-Konkurrent NIO weitet Verlust kräftig aus

Ausblick: NIO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt