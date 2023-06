NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel NIO 9,03 EUR

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 16:27 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 9,38 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,46 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,11 USD. Bisher wurden via New York 3.205.954 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,43 USD) erklomm das Papier am 28.06.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 61,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,37 Prozent.

Am 09.06.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.676,47 CNY im Vergleich zu 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.09.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,839 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

