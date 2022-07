NIO Aktie News: NIO am Nachmittag weit abgeschlagen

Aktien in diesem Artikel NIO 20,24 EUR

Die NIO-Aktie wies um 15.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 20,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 20,00 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 20,52 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.918 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2021 auf bis zu 40,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 50,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (11,40 EUR). Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 75,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 09.06.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 CNY. Im Vorjahresquartal waren -3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,16 Prozent auf 9.910,59 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.982,33 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 27.09.2022 gerechnet.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -4,176 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

