NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag fester

Die Aktie von NIO zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,3 Prozent auf 10,04 EUR.

Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 10,04 EUR. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 10,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 75.053 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei 6,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 35,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY gegenüber -1,34 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY im Vergleich zu 10.292,36 CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte NIO möglicherweise am 24.09.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,982 CNY je NIO-Aktie belaufen.

