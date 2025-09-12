DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.833 ±0,0%Nas22.346 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Fokus

NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

15.09.25 16:13 Uhr
NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 6,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,41 EUR 0,13 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 6,49 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 6,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,45 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 4.175.317 Aktien.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 17,72 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,39 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,199 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO kündigt Aktienangebot an - Anleger schicken Aktie deutlich ins Minus

Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen

NIO-Aktie im Plus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen