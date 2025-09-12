NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 6,49 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 6,49 USD. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 6,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,45 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 4.175.317 Aktien.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 17,72 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,39 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,199 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

