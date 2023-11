NIO Aktie News: NIO am Mittwochvormittag gefragt

So bewegt sich NIO

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 7,59 USD zu.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 5,0 Prozent auf 7,59 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 7,63 USD. Bei 7,37 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 46.727 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,16 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,05 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 7,58 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 29.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,54 Prozent auf 8.771,70 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -11,036 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

