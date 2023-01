NIO Aktie News: NIO am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel NIO 10,52 EUR

Um 12:22 Uhr sprang die NIO-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 10,98 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 10,98 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 10,70 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 8.637 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 27,50 EUR markierte der Titel am 20.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 60,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 10.11.2022. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.002,10 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY in den Büchern standen.

Die NIO-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.03.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,594 CNY je Aktie ausweisen dürften.

