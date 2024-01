NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit Verlusten

NIO im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 6,40 EUR.

Um 09:14 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 6,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 6,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 27.877 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 56,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.01.2024 bei 6,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.12.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -2,11 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 19.066,55 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.002,10 CNY umgesetzt worden waren.

NIO wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,800 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

