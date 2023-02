NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel NIO 9,82 EUR

0,87% Charts

News

Analysen

Um 11:50:03 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 9,82 EUR. Bei 9,87 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 9,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.188 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 23,60 EUR markierte der Titel am 27.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 58,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 14,13 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.002,10 CNY – ein Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,754 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an