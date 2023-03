NIO Aktie News: NIO am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 7,73 EUR

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 7,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,69 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,70 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 30.133 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,48 EUR erreichte der Titel am 28.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 7,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,06 Prozent.

Am 01.03.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.063,50 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,186 CNY je NIO-Aktie.

