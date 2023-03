NIO Aktie News: NIO am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel NIO 7,84 EUR

Die NIO-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 8,24 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 8,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.833.347 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 24,43 USD. Gewinne von 66,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,03 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 16.063,50 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.805,30 CNY umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.05.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte NIO die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,186 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

