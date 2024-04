NIO Aktie News: NIO wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 3,75 USD abwärts.

Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 3,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 3,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.779.304 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Gewinne von 331,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

NIO veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,81 CNY. Im Vorjahresquartal waren -3,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.103,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren 16.063,50 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte NIO am 29.05.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,406 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD, Tesla, NIO & Co.: Wachstum von E-Autoabsatz in China verlangsamt sich

Tesla-Aktie fällt vor Absatzzahlen: Das wird von Tesla erwartet und so schnitt die Konkurrenz ab

Wettbewerb bei E-Autos: US-Regierung will Erfolg von heimischen Autobauern wie Tesla sicherstellen