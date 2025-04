NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,9 Prozent auf 3,48 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 3,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 3,43 USD. Bei 3,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 874.249 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,07 Prozent.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO gewährte am 21.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.06.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -8,156 CNY je Aktie ausweisen dürften.

